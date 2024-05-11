محمد فايز فرحات: حرب غزة اختبار للعالم وأمن الشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إنَّ المشهد الحالي في غزة شديد الصعوبة وإن جاز التعبير يمكن وصفه بأننا أمام مفترق طرق كبير وأطراف المشهد ليس الجانب الإسرائيلي فقط إنما قوى دولية أمثال الولايات المتحدة اللاعب الأبرز، مؤكداً أننا جميعًا أمام اختبار ولابد أن نحافظ على أمن واستقرار المنطقة وفقا للمعطيات الأساسية.

حالة شديدة من الفوضى

وتابع «فرحات»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «البديل عن أمن الإقليم هو الانطلاق نحو حالة شديدة من الفوضى لن يحتملها أحد بما فيهم إسرائيل، وجميعنا يعي ثوابت الإقليم أو المنطقة التي استقر عليها أمنه واستقراره».

وأشار إلى أنَّ هناك مصادر تهديد عدة تشهدها المنطقة وهناك أزمات هيكلية ولكن ما يتعرض له الآن خطر شديد يهدد ركائز الأمن الأساسية والاستقرار والجميع أمام اختبار كبير سواء إسرائيل أو حتى الولايات المتحدة كقوى عظمى وليست كحليف لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها عليها مسؤوليات كبيرة وجزء منها هو الحفاظ على الأمن العالمي ومنطقة الشرق الأوسط والأخير الحفاظ على أمنه مصلحة دولية.

نجاحات مصرية على أرض الواقع

وأشار إلى أنه وسط المشهد المعقد وجوانبه السلبية إلا أن هناك نجاحات تتحقق منذ بداية الأزمة وحتى الآن، والسبب في ذلك هو الجهود الدبلوماسية المصرية وأمور كثيرة لابد من قراءتها بين السطور تحققت بفضل جهود مصر وتعاملها وإدارتها للأزمة.