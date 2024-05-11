باحثة بالمركز المصري للفكر: إسرائيل تستخدم سلاح الغذاء ضد الفلسطنينيين

قالت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنه منذ الـ7 من أكتوبر، تتقن إسرائيل نفس الممارسات والجرائم التي هي ضد الإنسانية، وتغلق المعابر، بهدف استخدام أو توظيف الغذاء كسلاح ضد الفلسطينيين في قطاع غزة أو في رفح الفلسطينيية، من خلال عدم دخول الغذاء والوقود.

كارثة إنسانية في رفح الفلسطينية

وأضافت «سعيد»، عبر تطبيق «زوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اليوم يسجل الخامس على التوالي الذي لم يدخل فيه أي مساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أنها كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة في شمال قطاع غزة أو في رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن عدم دخول الوقود يعني أن المستشفيات التي لازالت تعمل في رفح الفلسطينية ستكون غير قادرة على علاج الجرحى وتلبية احتياجاتهم الطبية، بالإضافة إلى أنها لا تتمتع بالمرافق اللازمة لاستقبال هذه الأعداد الضخمة في رفح الفلسطينة.

إغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية

وتابعت أن إغلاق المعابر يبدو أنه سيظل مستمراً، في ظل عدم وجود إرادة إسرائيلية لفتح هذه المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي ظل عدم وجود اتفاق على إدارة المعابر من الناحية الفلسطينية.