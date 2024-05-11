«صحة الشيوخ»: الدولة تهتم بتحسين أحوال الأطباء

قال الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية أولت في الفترة الأخيرة، الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، اهتماما كبيرا، وأصدرت قانون 14 لسنة 2024، واللائحة التنفيذية له، والتي عملت على تحسين أحوال الأطقم الطبية، وما زلنا نطمح وننتظر الكثير.

الاحتفال بيوم الطبيب السادس والأربعين

وأضاف خلال كلمته في احتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب الـ46 بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة: «البرلمان بغرفتيه يعمل على خروج قانون المسؤولية الطبية بالصورة التي تليق بمصر وقانون المنشآت الصحية، ووصلنا إلى صيغة توافقيه تحقق مصلحة الأطباء والمرضى»، كما وجه الشكر والتحية للدكتور أحمد عبد العزيز الذي ترأس الفرق الطبية في علاج المرضى والمصابين القادمين من غزة.

أول مدرسة للطب في مصر

ويأتي احتفال نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط.