«مصر أكتوبر»: تعيين سامح الصفتي أمينا لتنظيم الحزب بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، قرارا يحمل رقم 17 لسنة 2024، بتعيين سامح فتح الله إبراهيم محمد الصفتي، أمين أمانة التنظيم بالمحافظة ومساعد الأمين العام لأمانة الحزب بالمحافظة.

الوصول للمرحلة الأخيرة من خطة التطوير

وأشار إلى أن يُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي الوصول إلى المرحلة الأخيرة بخطة تطوير كاملة للخروج بانطلاقة قوية بين الجماهير، من خلال ضخ دماء جديدة بين صفوف قيادات أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية، وإعادة هيكلة في معظم تنظيماته وتشكيلاته الداخلية.

تفعيل العمل الجماعي

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تفعيل العمل الجماعي داخل أمانة حزب مصر أكتوبر، والتي ركزت على ضم كوادر حيوية وإدخال عناصر وكفاءات برز دورها خلال الفترة الماضية.