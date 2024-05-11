قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات بدون فوائد.. اعرف التفاصيل

تتبنى الحكومة المصرية سلسلة من المبادرات الاقتصادية لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات، ومن بين هذه المبادرات تقديم القروض بدون فوائد، وبفترة سداد تمتد إلى خمس سنوات، ضمن برامج بنكي «مصر»، و«ناصر».

من خلال السطور التالية تستعرض لكم «الوطن» قروض بدون فوائد وبفترة سداد تصل لـ 5 سنوات، وأبرزها قروض بنكي ناصر، ومصر، وفقا لعدد من مواقع البنوك الرسمية عبر الإنترنت.

بنك ناصر الاجتماعي يقدم ثلاثة برامج قروض بدون فوائد

1. قرض للشباب: يوفر بنك ناصر الاجتماعي قرضًا خاصًا للشباب بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات بدون فوائد.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 300 ألف جنيه.

- يتم توفير هذا القرض لدعم الشباب في تحقيق أهدافهم المالية وتحقيق أحلامهم.

2. قرض للموظفين: يتيح بنك ناصر الاجتماعي قرضًا للموظفين بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات بدون فوائد.

- الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.

- يعد هذا القرض فرصة للموظفين لتلبية احتياجاتهم المالية بدون تكبد تكاليف إضافية بسبب الفوائد.

3. قرض لأصحاب المعاشات: يُقدم بنك ناصر الاجتماعي قرضًا خاصًا لأصحاب المعاشات بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات بدون فوائد.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 10000 جنيه وبدون فوائد.

- يهدف هذا القرض إلى توفير الدعم المالي لأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم اليومية دون أي تكاليف إضافية.

- يُقدم بنك ناصر الاجتماعي قرضًا خاصًا لأصحاب المعاشات بفترة سداد تمتد إلى 5 سنوات بدون فوائد.

- يهدف القرض إلى توفير الدعم المالي لأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم اليومية دون أي تكاليف إضافية.

بنك مصر يطلق مبادرة قرض العلاج بدون فوائد للمواطنين

1. تقديم القرض للعلاج بقيمة تمويل تصل إلى 8 آلاف جنيه مصري.

2. فترة سداد القرض تبلغ 3 سنوات.

3. يتم تطبيق دفع مصاريف إدارية بنسبة 2% من قيمة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض من بنك مصر

- شهادة طبية معتمدة من مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

- صورة من الرقم القومي.

- شهادة موثقة تثبت الدخل الشهري للمقترض أو الضامن.