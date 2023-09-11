إزاي تفرش شقتك بالكامل؟.. أفضل 3 قروض في البنوك تساعدك على التجهيز

أتاحت بعض البنوك قروض تمويل السلع المعمرة للعملاء، من أجل شراء الأثاث المنزلي والأجهزة المنزلية والإلكترونية، على أن يجرى السداد خلال فترة زمنية طويلة، بحد أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه.

يوفر بنك مصر قرض السلع المعمرة للمصريين، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023، وتتضمن الشروط الآتي:

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

- الحد الأدنى لعمر المقترض يكون 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100%.

- الحد الأقصى لمدة القرض 120 شهرا.

قرض السلع المعمرة من بنك QNB

- مدة القرض تبدأ من 6 حتى 60 شهرا.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة متوفر للعملاء من 21 سنة وحتى 60 سنة، عند تاريخ استحقاق القرض.

- متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي، أصحاب الأعمال الحرة و الموظفين.

- حرية الشراء من أي متجر حسب اختيارك.

قرض السلع المعمرة من البنك المصري الخليجي

- مبلغ القرض يصل إلى 120 ألف جنيه مصري.

- مدة القرض من 6 أشهر، و تصل حتى 60 شهرا.

- أسعار فائدة مميزة وتنافسية.

- التأمين على الحياة طوال مدة القرض.