ناقد فني: معالجة فيلم «السرب» مميزة وتحمل كثيرا من الرسائل

قال الناقد الفني، إلهامي سمير، إنّ فيلم «السرب» يقدم العديد من الرسائل ولا يناقش قضية أو معركة واحدة، متابعًا: «الفيلم فيه جملة جميلة جدًا.. مصر وولادها وحدودها خط أحمر»، موضحًا أنّ الرد المصري كان سريعا ومدروسا وهو رسالة للخارج.

رسائل فيلم «السرب»

وشدد «سمير» خلال لقائه مع الإعلامية هبة ماهر المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، على أنّ فيلم «السرب» يحمل عددًا كبيرًا من الرسائل الفنية وغير الفنية، مؤكدًا أنه يقدم وعيا أكبر للجمهور ويشرح الجماعات الإرهابية من داخلها.

معالجة فيلم «السرب» مميزة

وأضاف أنّ معالجة فيلم «السرب» جاءت مميزة؛ لأنها ليست خطابية أي لم يكن بها خطابا موجهًا بشكل مباشر للجمهور، لكن تمت المعالجة من خلال حكاية وقصة مشوقة تحمل رسائل مهمة، مشددًا على أن كل بطل من أبطال الفيلم يقدم دوره بشكل مميز: «كل فنان متسكن في مكانة بالظبط، الفنانة عارفة عبدالرسول عملت مشهدين وقدمتهم بشكل بارع وجعلت الجميع يبكي».

وأوضح أن المعالجة البصرية في الفيلم مميزة وجيدة جدًا، الصورة تثبت أنّ مصر أصبحت على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن فكرة المقارنة بين الأعمال التي من نوعية واحدة هو أمر ظالم، لكل عمل تفاصيله ولكل عمل له رؤيته الخاصة ورسالة مقدمة بشكل مختلفة: «تجربة السرب معمرة والفيلم ليس له تاريخ صلاحية».