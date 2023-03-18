رئيس النيابة الإدارية: مجمع نيابات بنها يسهم في تحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية إن افتتاح مجمع فرع هيئة النيابة الإدارية بمدينة بنها سيسهم في التسهيل على المواطنين بالمدينة ويكفل للنيابة الإدارية أداء رسالتها في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

أضاف في تصريحاته على هامش افتتاح المجمع الجديد في بنها بضور وزير العدل ومحافظ القليوبية أن المبنى يقع في مكان متميز بمجمع مواقف بنها العمومي وجرى تجهيزه بأعلى الإمكانيات كخطوة للقضاء على الفساد الإداري في ظل قيادة سياسية حكيمة وواعية، وتسهيلا على أصحاب القضايا والتحقيقات الإدارية بما لا يخالف بنود القانون

تطوير مجمع هيئة النيابة الإدارية ببنها

وكان المستشارعمر مروان وزير العدل يرافقه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري واللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وأعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قد افتتحوا اليوم مقر فرع هيئة النيابة الادارية بمدينة بنها والكائن بالمقر الإداري لمجمع مواقف مدينة بنها بعد تطويره بالكامل.

وتفقد الوزير والمحافظ المبنى واستمعوا لكافة العاملين به من موظفين ورؤساء ووكلاء نيابة مشيدا بالدور الفعال الذي يقومون به من أجل مصر

تخفيف المعاناة عن المواطنين

وأكد الوزير أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها تنفيذًا لحرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.

وأضاف وزير العدل أنه تم تطوير المبنى بالكامل على مساحة 3000م2 مكون من طابق أرضي (الاستقبال- الأمن - غرفة التحكم) وطابق اول وثاني علوي، وقد تم رفع كفاءة المبنى داخليا وخارجيا مقدما الشكر لمحافظ القليوبية على جهوده ودعم الوزارة لتطوير أبنيتها مشيرا إلى أنه قام بزيارة القليوبية 6 مرات ويعد اليوم هو الزيارة رقم 7 للمحافظة، حيث كانت الزيارة الأولى لافتتاح تطوير مبنى محكمة شبين القناطر في أكتوبر 2020 والثانية لافتتاح تطوير مبنى محكمة طوخ في أكتوبر 2021 والثالثة لافتتاح مكتب شهر عقاري وتوثيق بمحكمة شبين القناطر في 7 مايو في أول يوم بدء منظومة التسجيل العقاري للعقارات بالشهر العقاري الجديد 2022 ، والرابعة زيارة وزير العدل ووزير الشباب والرياضة لمركز شباب شبين القناطر في إطار مبادرة حياة كريمة في 18 يونيو 2022 والخامسة لأداء صلاة الجمعة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة في 26 أغسطس 2022 والسادسة لافتتاح محكمة الطفل بمقر محكمة الأسرة بالفلل فى 19 نوفمبر 2022 ، بالإضافة إلى افتتاح نيابة العبور القسم الثاني في 24 مايو 2022 بحضور رئيس النيابة الإدارية، وكذلك مكتب توثيق نادي قضاة بنها بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل .

وقدم الوزير الشكر للمحافظ أيضا على تخصيص قطعة أرض من قبل وزارة الزراعة لإنشاء محكمة القناطر الخيرية وتخصيص قطعة أرض حي غرب شبرا الخيمة على مساحة 790م2 لإقامة مقر للشهر العقاري وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بالخانكة وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بحي شرق شبرا الخيمة وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بمبنى صقلية بمدينة بنها وتخصيص مقر لهيئة قضايا الدولة بملحق الديوان العام .