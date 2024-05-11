بـ3 مكونات فقط.. أسرع طريقة لعمل الآيس كريم في الخلاط

طريقة عمل الآيس كريم في الخلاط؛ أو كيف تصنع الآيس كريم من الصفر بدون آلة؟، الأمر سهل وما عليك سوى إعداد وصفة للآيس كريم المطلوب سواء بالفواكه او الكريم شانتيه أو اي طعم تريدة، وتطبيق الخطوات التي نستعرضها في التقرير التالي، على حسب كل الطعم المرغوب، بحسب موقع«itdoesnttastelikechicken» الذي يعرض وصفات مختلفة للآيس كريم بطرق سهلة وبسيطة.

المكونات:

كوبان من الكريم شانتيه البارد.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الثلج لتحسين القوام، اختياري.

ورق زبدة، اختياري.

طريقة تحضير الآيس كريم في الخلاط:

ولتحضير الآيس كريم في الخلاط، قومي باتباع الخطوات التالية:

ضعي وعاء الخلاط في الفريزر لتبريده قبل البدء في الخطوات.

ضعي الكريم شانتيه البارد والسكر في الخلاط الكهربائي، واخلطي بسرعة منخفضة حتى يندمج السكر.

في خطوات تحضير الآيس كريم في الخلاط ضيفي الفانيليا إلى الخليط مع استمرار الخلط حتى تتجانس المكونات.

يمكن إضافة الثلج لتحسين القوام أو تبريد الخليط.

اخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

ضعي الخليط في الفريزر لمدة من 4 إلى 6 ساعات على الأقل.

قومي بتغطية الوعاء بورق الزبدة لتجنب تكون البلورات.

وقت التقديم، اتركي الآيس كريم لبضع دقائق خارج الفريزر لتسهيل التقديم، ثم قدميه في أكواب.

ويمكن أن تصبح الخطوات اسرع بالطريقة التالية: