قرار بمنع الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل في ميلانو.. ما السبب؟

قرار غريب أصاب سكان مدينة ميلانو بحالة من الذهول، بعد إعلان البلدية منع بيع عدة منتجات غذائية بعد منتصف الليل، ومن بينها الآيس الكريم والبيتزا، وعندما أثار الخبر جدلا واسعا بين سكان المدينة الإيطالية أوضحت السلطات السبب وراء ذلك.

تبرير المسؤولين للقرار

«شريحة كبيرة من السكان تشكو من الضوضاء المفرطة»، هكذا برر «جوزيبي سالا» عمدة مدينة ميلانو القرار بحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، التي أوضح خلالها أن شوارع المدينة تضج بعد الساعة الثانية عشرة بصخب الساهرين الذين يميلون عادةً إلى تناول المشروبات الباردة والآيس كريم وبعض الأطعمة الجاهزة مثل البيتزا، لذلك فالحل من وجهة نظره أن يُحظر بيع هذه المنتجات التي يعتمد عليها الراغبون في الترفيه عن أنفسهم والاستمتاع بأوقاتهم، وذلك لضمان التوازن بين النشاط الاجتماعي والترفيه من جهة، والسكينة والهدوء للسكان من جهةٍ أخرى.

الآيس كريم جزء من الثقافة الإيطالية

القواعد الجديدة التي وضعتها بلدية مدينة ميلانو ستطبق في السابع من مايو المقبل ليستمر حتى أوائل نوفمبر، وسيشمل مناطق عدة في المدينة بما في ذلك «نافيجلي»، حيث تتجمع الحشود خارج الحانات أو المقاهي التي تصطف على جانبي الطريق، وبرغم أن القرار يشمل جميع أنواع الوجبات الجاهزة، فإن منتقدي القرار يعترضون على حظر بيع المثلجات بصفة خاصة، إذ يُعتبر تناولها في وقت متأخر من الليل جزءًا من الثقافة الإيطالية.

معلومات عن مدينة ميلانو

يذكر أن مدينة ميلانو تعتبر ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان بعد العاصمة روما، إذا يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.3 مليون نسمة، ومن المعروف عنها أنها تنبض بالحياة على مدار اليوم بلا اختلاف بين صباحٍ ومساء، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة أبحاث السوق NIQ بالعام الماضي، فالمدينة تضم ما يقرب من 12500 حانة ومطعم.