«الموسيقيين» بعد القبض على عصام صاصا: ليس عضوا بالنقابة

أكد محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، في تعليقه على واقعة القبض على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بتهمة القتل الخطأ، إنه ليس عضوا بالنقابة، ويعمل بتصريح سنوي.

«الموسيقيين»: عصام صاصا يعمل بتصريح سنوي

وأضاف محمد عبد الله في تصريحات لـ«الوطن»: «عصام صاصا مش عضو في النقابة، وشغال بتصريح سنوي، والنقابة ليست لها علاقة».

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على عصام صاصا، اليوم، بتهمة التسبب في وفاة شخص بعدما دهسه بسيارته أعلى دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

أحدث أعمال عصام صاصا

يذكر أن أحدث أعمال عصام صاصا غناء تتر مسلسل «مسار إجباري» الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، مي الغيطي، نور محمود، جوري بكر، محسن منصور، ياسمينا العبد، نور إيهاب، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين.