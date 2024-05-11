بدء التشغيل التجريبي لقسم الأطفال بمستشفى أورام كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن التشغيل التجريبي لقسم «أورام الأطفال» بمستشفى مركز الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والذي يُعد من أحدث مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، هذا بالإضافة إلى نُخبة من الأطباء المتخصصين في علاج أورام الأطفال.

بدء التشغيل التجريبي لقسم أورام الأطفال

وقال المحافظ، أنّ قسم «أورام الأطفال» بمركز الأورام الجديد سيبدأ بعلاج حالات الأورام الصلبة بدايةً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك لخدمة أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بتوفير أفضل رعاية صحية للأطفال، خاصةً مرضى السرطان، لافتاً أنّه تم تجهيز القسم بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلًا عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، واستقبال حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوي بالمركز، وبإشراف الاستشاريين والأخصائيين بطب الأورام وصيادلة الكلينكال وفريق التمريض الذي تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.

معلومات عن مستشفى مركز الأورام الجديد

يذكر أنّ مستشفى مركز الأورام الجديد بمدينة كفر الشيخ، يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويقع على مساحة 8877 متر مربع، ويضم 123 سريراً، و3 غرف عمليات، و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلاً عن خدمات التغذية العلاجية، والفم والأسنان، كما أنّ المستشفى مزود بصيدلية وصيدلية إكلينيكية، ومعمل باثولوجي، وجميع أنواع الأشعة.