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رغم جهود الإطفاء.. الحرائق مستمرة في التهام إسرائيل (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:38 م | السبت 11 مايو 2024
الحرائق في إسرائيل

الحرائق في إسرائيل

كشفت صحيفة «تايمز أو إسرائيل» العبرية، أن الحرائق التي اشتعلت على مستوطنات شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان، مستمرة رغم جهود الإطفاء لمحاولة إخمادها.

محاولة إخماد الحريق

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق الكبير، الذي اندلع بالقرب من قرية عين ناكوبا في منطقة القدس.

وتقول خدمات الإطفاء والإنقاذ إن 10 فرق في الموقع تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع بسرعة بسبب الرياح، والتضاريس المحلية.

وكما تم إرسال طائرات هليكوبتر لمكافحة الحرائق لدعم الموجودين على الأرض.

اندلاع حريق في إسرائيل

وكان قائد منطقة الشمال، يائير الكيام، حاضرًا عند اندلاع الحرائق الكبيرة في شمال إسرائيل، وصرح بأن رجال الإطفاء يواجهون صعوبة في السيطرة على الحريق ويعملون جاهدين على احتواء النيران. تم إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال، وتم قطع التيار الكهربائي في المنطقة بأكملها.

وتستمر النيران في الانتشار بسرعة من الأشجار والعشب إلى المنشآت والسيارات في مناطق خالية من المنازل في لحظات قليلة، ووصلت سيارات الإسعاف إلى الموقع، ولم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن عن تفاصيل الإصابات والوفيات، أو حتى عن السيطرة على الوضع.

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