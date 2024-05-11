أسعار المصايف 2024 في نقابات الدقهلية.. تبدأ من 1000 جنيه في الأسبوع

حددت نقابة المحامين في الدقهلية أسعار المصايف 2024 في مختلف المدن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مستعرضة الأسعار والأماكن، فضلا عن التخفيضات وأنظمة التقسيط للأعضاء، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار المصايف 2024 في نقابات الدقهلية

- يبدأ حجز مصيف رأس البر من يوم 12 مايو حتى يوم الثلاثاء 15 مايو، وجاءت أسعار المصايف بها بداية من يوم 6/1 بـ1100جنيه لمدة 6 أيام ويزداد السعر علي حسب نوع الشقة المحجوزة والميعاد.

- حجز مرسى مطروح يبدأ يوم الأربعاء 15 مايو ويستمر حتى يوم السبت 18 مايو وتبدأ الأسعار من أول 6/1 بـ1800 جنيه وتختلف على حسب اليوم المراد الحجز به ونوع الشقة سواء قبلي أو بحري وعدد الغرف.

- حجز بورسعيد تبدأ يوم الأحد 19 مايو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 مايو وتصل سعر الشقة بها نحو 1000 جنيه وتختلف علي حسب الميعاد ونوع الشقة سواء غرفة وصالة أو 2 عادي أو 2 بحري أو 3 بحري.

- شالية عجيبة يبدأ الحجز بها من يوم الأحد 19 مايو ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21 مايو وتبدأ الأسعار الشالية العادي بـ2000 جنيه والشالية البحري بـ2200 جنيه، مؤكدة أنه يتم فتح المواعيد الخاصة بالحجز مرة أخرى بعد يوم 29 مايو حتى نهاية المصيف.

أسعار المصايف في نقابة الأطباء بالدقهلية 2024

وفي نقابة الأطباء تم تحديد أسعار المصايف 2024 في مدينة رأس البر، التي جاءت كالآتي:

- تصل سعر الغرف بداية من 2500 جنيه على حسب نوع الشقة والموعد المحدد للحجز داخل مدينة رأس البر، التي تلقي إقبال كثيف من المواطنين في محافظة الدقهلية، باعتبارها من أهم المصايف التي اعتاد المواطنين التردد إليها في الفترة الأخيرة.