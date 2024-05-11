«صناع الخير»: الكشف على مليون مواطن خلال 5 سنوات ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»

أكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الكشف المبكر للعيون ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» أمر مهم لكل مواطن مصري، مشددًا على أن هناك اهتمام بالقطاع الطبي وصحة الإنسان بشكل عام، موضحًا أنه على مدار 5 سنوات تم الكشف عن مليون مواطن في جميع محافظات مصر وحتى المناطق الحدودية.

عمليات العيون

وأوضح «عبدالفتاح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه تم إجراء جميع أنواع عمليات العيون للمريض المستحق من خلال إجراء البحث الميداني، مضيفًا: «إجراء العملية يسبقه بحث الميداني للتأكد من أنه أكثر احتياجًا لإجراء العملية».

مبادرة عنيك في عنينا

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة بشكل متكاملة لاستفادة المواطن الأولى بالرعاية، موضحًا أنه تم إطلاق مبادرة «عنيك في عنينا» تضمنا مع منظمة الصحة العالمية وإصدار إحصائية بأن هناك 4 ملايين مواطن مهددين بالعمى في مصر، مشددًا على أن المبادرة تهتم بكل الأعمار ويتم الكشف على جميع المواطنين، موضحًا أن أخر قافلة كانت في محافظة الإسماعلية بالتعاون مع هيئة قناة السويس وكان لهم دور كبير، ويتم استهداف محافظات القناة خلال الفترة الحالية.