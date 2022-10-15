الكشف على 640 شخصا ضمن قافلة «التعليم» بالفيوم «عنيك في عنينا»

تمكنت قافلة طبية مجانية، من توقيع الكشف الطبي على 640 مريضاً ومريضة من مختلف الأعمار، من قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، وذلك ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للكشف عن أمراض العيون بالمجان، والتي تنظمها إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مؤسسة «صُنّاع الخير»، والتي أُقيمت في مدرسة الشهيد ماجد فرج الصناعية بإدارة طامية التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

أدوية ونظارات بالمجان

وقالت الدكتورة أماني قرني، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّ القافلة الطبية صرفت الأدوية بالمجان لعدد 390 مريضا ومريضة، فضلاً عن عمل 250 نظارة طبية.

مكافحة مسببات العمى

تجدر الإشارة إلى أنّ قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» تنفذها إحدى شركات الأدوية بالتعاون مع «صُنّاع الخير»، بهدف مكافحة مسببات العمى، من خلال توقيع الكشف وفحص عيون المواطنين في 4 محافظات هي البحيرة، وأسوان، والدقهلية، والفيوم.

تجوب كل القرى والنجوع

وبحسب بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ قوافل مبادرة «عنيك في عنينا» ستجوب جميع المحافظات والقرى والنجوع خلال الفترة المُقبلة، وتقدم خدمات الكشف وتقديم العلاج والنظارات بالمجان في القرى الأكثر احتياجاً.

انطلاق القوافل أسبوعياً

وتنطلق قوافل مبادرة «عنيك في عنينا»، بصورة أسبوعية في مختلف القرى، سواء لتقديم الكشف على أمراض العيون، أو عمل وتوزيع النظارات، فضلاً عن إجراء بعض العمليات الجراحية بالمجان للحالات غير القادرين التي تحتاج إلى تدخل جراحي.

إزالة مياه بيضاء والحوَل

وتشمل عمليات مبادرة «عنيك في عنينا»، إزالة المياه البيضاء، أو الظفرة، أو الحوَل، ويتم إجراؤها في مستشفيات عيون كبيرة بالمحافظات، على مستوى عال من الدقة والكفاءة.