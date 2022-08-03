قافلة مجانية لمكافحة مسببات العمى ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، استقبال قافلة طبية لمكافحة مسببات العمى، يوم الجمعة المقبل، وذلك بقرية «أولاد علي» بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، بإشراف من مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين

وأشار بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، إلى أن القافلة ستقوم بتقديم خدمات توقيع الكشف الطبي على العيون، وصرف العلاج اللازم بالمجان، وتشخيص احتياجات المواطنين لنظارات طبية، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى لأهالى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 181 قرية بسوهاج

وتنفذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في 181 قرية داخل 7 مراكز مختلفة بمحافظة سوهاج وهى مركز طما بمحافظة سوهاج ومركز المراغة بمحافظة سوهاج ومركز المنشأة بمحافظة سوهاج ومركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ومركزجرجا بمحافظة سوهاج ومركز البلينا بمحافظة سوهاج ومركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تشمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل داخل المحافظة، وكذلك مشروعات بنية تحتية تشمل الصرف الصحى وشبكات الكهرباء وإنشاء بنية تحتية تضم مدارس تعليم اساسى ومراكز شباب ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين ووحدات إسعاف وكذلك إنشاء مكتبات عامة للمواطنين.