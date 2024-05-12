أعراض تدل على إصابتك بالاكتئاب الشديد.. اذهب للطبيب فورا حال ملاحظتها

الاكتئاب الحاد اضطراب شديد يؤثر على صحة الإنسان النفسية والعقلية، ما يجعله غير قادر على التفكير بشكل صحيح، ويسبب هذا النوع أعراضا عديدة، على رأسها الحزن الدائم وتغير المزاج والأرق المستمر أو النوم لفترات طويلة، بحسب ما ذكره موقع «webmd» الطبي.

أعراض الاكتئاب الحاد

يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك أعراضا أخرى تدل على الإصابة بالاكتئاب الشديد؛ أبرزها الشعور بالتعب والإرهاق وصعوبة التفكير فضلًا عن الشعور بانعدام القيمة وفقدان الرغبة في القيام بالأنشطة التي يحبها الإنسان، وقد يصل الأمر إلى التفكير في قتل الذات، موضحًا أن هناك عدة أسباب قد تكون وراء الإصابة بالاكتئاب الحاد، أولها العوامل الوراثية، وكذلك التغيرات الهرمونية وسوء التغذية وحدوث تغييرات في كيمائية الدماغ.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه في حال ظهورالأعراض السابقة على الإنسان فينبغي عليه الذهاب للطبيب فورًا لتلقي العلاج المناسب والذي ينقسم إلى شقين؛ الشق الأول هو العلاج الدوائي من خلال تناول مضادات الاكتئاب التي يحددها الطبيب حسب حالة كل شخص، والشق الثاني هو العلاج السلوكي المعرفي الذي يحدث بنقاش الطبيب مع المريض لمعرفة الأسباب التي أدت لحالته ومحاولة تغيير أفكاره السلبية تجاه نفسه والحياة.

الوقاية من الاكتئاب الحاد

ويُمكن اتباع بعض النصائح التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بالاكتئاب، كالتالي: