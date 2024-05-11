4 نصائح للتعامل مع الأبناء قبل امتحانات الترم الثاني.. تحذير من هذه العادة

كشفت الدكتورة إلهام الرميلي، استشاري صحة نفسية وإرشاد أسري، الطريقة الصحيحة لتعامل أولياء الأمور مع الطلاب خلال فترات الامتحانات، موضحة أن الطلاب يعيشون هذه الفترة حالة من «اللامبالاة»، ومن الممكن أن تكون ثقة في النفس وهو أمر إيجابي في بعض الأوقات.

ذعر ينتاب أولياء الأمور قبيل الامتحانات

وشددت «الرميلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أنه في الفترة التي تسبق الامتحان ينتاب أولياء الأمور والطلاب حالة من القلق التي تصل في بعض الأحيان إلى الذعر، وهناك مشاكل تنتاب أولياء الأمور أكثر من الطالب نفسه، وهو ما يجعل هناك تأثير سيئ على الطلاب ورسم سيناريوهات سيئة في عقول الطلاب.

ودعت «الرميلي»، أولياء الأمور إلى طمأنة الطلاب بشكل كبير خلال الفترة الحالية حتى لا يتأثر الطالب بشكل سلبي قبل الدخول في الامتحانات، مؤكدة أن بعض أولياء الأمور في هذه الفترة يتعرضون لضغط عصبي ونفسي وهو ما يجعلهم غير قادرين على استيعاب المذاكرة.

وشددت على ضرورة تأهيل الطالب بدون التخويف، من خلال تقليل التوقعات العالية وعدم المُقارنة بين الطالب وآخر، وتقديم الدعم النفسي من خلال إدخال الثقة بنفسه، وتوفير الهدوء وأن يكون هناك أوقات للترفيهه والراحة.

أخذ قسط من الراحة ليلة الامتحان

وتابعت: «فترة الامتحانات تمر ولكن أثر هذه الفترة يظل موجودا داخل الطلاب لفترة طويلة، ولابد أن تكون هذه الفترة أكثر أمانا مع الامتحانات»، مُشددة على ضرورة الحصول على قسط من الراحة والترفيه والهدوء خلال فترة الامتحانات إذ يُعاني الأولاد من قلة الشهية وهو ما يقلل من إفراز هرمون الأدرينالين للشعور بالخوف، ناصحة بضرورة الاهتمام بالتغذية الصحيحة وزيادة المشروبات التي تساعد على الهدوء.