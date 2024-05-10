أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. تعرف على رابط الحصول عليها وموعد الامتحانات

تستعد الأسر المصرية لاستقبال ماراثون الثانوية العامة 2024، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية في جميع المحافظات، والذي يبدأ 10 يونيو 2024، في تمام التاسعة صباحاً، ويستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وحول أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 والرابط وخطوات الحصول عليها، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تستعد للإعلان عن أرقام جلوس الثانوية العامة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وذكرت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، أنه سيتم إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023/2024 للطلاب من خلال موقعها الإلكتروني خلال الأيام القادمة، وأشارت أنه يمكن الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها طالب الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بخطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2023/2024، حددتها مديريات التربية والتعليم في المحافظات من خلال اتباع الخطوات التالية:

- دخول الطالب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس

- يظهر رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

خطوات الحصول على البريد الإلكتروني الموحد

ويمكن للطلاب الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الذي يتمكن من خلاله الطلاب من تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على رقم الجلوس الجلوس الخاص بهم، من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

- ادخل عبر بوابة إنشاء الحساب الموحد.

- الضغط على إنشاء حساب.

- الضغط على أيقونة حساب الطالب.

- ادخال الرقم القومي وكود الطالب.

- تسجيل الدخول على التحقق من البيانات.

- الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

- يتم ارسال كود التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- ادخال الكود المرسل.