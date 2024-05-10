أطعمة تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز في الامتحانات.. ابتعد عن هذه العادات

بدأ العد التنازلي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، إذ من المقرر أن تبدأ 10 يونيو، ما يجعل القلق والتوتر يسيطر على الطلاب، خاصة اللذين يعانون من فٌقدان المعلومات ونسيانها بعد مذاكرتها، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تٌساعد تثبيت المعلومات، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة.

وفي هذا الشأن، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدة نصائح يجب على الطلاب اتباعها خاصة خلال الفترة الحالية، إذ يجب عليهم الابتعاد عن السهر وقلة النوم، لأن النوم عملية حيوية واسعة تشمل نشاطات خلوية وجزيئية، كما أنه يحسن الذاكرة.

النوم لساعات كافية

وتابع «بدران»، أن نوم الطالب لساعات بجعل الدماغ في حالة نشاط وحيوية، مما يسهل تذكر المعلومات، وذلك لأن قلة النوم تُقلل الانتباه والذكاء والتركيز والذاكرة وتقلل من القدرات الذهنية والإدراكية، ويسبب نقص المناعة، مشيرا إلى أن الطلاب بحاجة إلى المناعة وقت الامتحانات لعدم التوقف عن الاستذكار أوالغياب عن الامتحان.

ونصح «بدران»، الطلاب من الابتعاد عن المذاكرة في الفراش لأنها تقلل التركيز، حيث وجدت الأبحاث أن الدراسة في السرير غير صحية، وذلك لأن السرير مرتبط في الأذهان بالنوم والراحة والاسترخاء والدفئ والهروب من التعب.

أطعمة تحسن الذاكرة

وكانت وزارة الصحة نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أطعمة تساعد على زيادة التركيز، وتحسين الذاكرة ومنها الكاموميل، وهى تعد من الأعشاب الطبيعية التي تقلل التوتر، وتساعد على النوم، وتناول فنجان مغلي من الكاموميل قبل النوم لتنعم بنوم هادئ يساعدك على التركيز.

وتابعت: شرب المياه من ضمن النصائح التي يجب على الطلاب اتباعها وذلك لأن الجفاف وقلة المياه من مسببات التوتر وضعف التركيز، حيث يجب على الطالب شرب كوب من الماء كل ساعة أثناء المذاكرة لكي يحميه من الجفاف الذي يُؤثر على عمله، مع ضرورة تناول الأسماك لأنها تحتوي على مصادر الأوميجا 3 التي تحسن من أداء الذاكرة والقدرة المعرفية.