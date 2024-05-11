6 خطوات تساعدك على تنظيم وقتك في موسم الامتحانات.. «حدد أولوياتك»

مع اقتراب موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، يواجه العديد من الطلاب مشكلة تنظيم الوقت أثناء استذكار دروسهم فينتقلون بشكل عشوائي من مادة إلى أخرى، دون تخطيط مُسبق ما قد يُعطلهم على الإنجاز وتحقيق التفوق في النتيجة؛ لذا نتناول في التقرير التالي مجموعة من النصائح الضرورية التي تساعد الطلاب على تنظيم وقتهم أثناء المذاكرة.

تقول الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري نفسي وتربوي، أن تنظيم الوقت أثناء المذاكرة هي الخطوة الأولى في تحقيق النجاح؛ إذ يساعد إدارة الوقت بفاعلية في إنجاز المهام في فترة زمنية قصيرة وتقليل التوتر والقلق المصاحبان لفترة الامتحانات.

وأضافت عبد الرحمن لـ «الوطن»، أن هناك 6 نصائح ضرورية تُساعد الطلبة على تنظيم وإدارة الوقت بطريقة مثالية أثناء استذكار دروسهم بما يحقق النجاح والتفوق، كالتالي:

تحضير جدول زمني: ينبغي على الطالب أن يقوم بإعداد جدول زمني يشمل جميع المواد الدراسية التي يدرسها، متضمنًا أيام وأوقات محددة للمذاكرة والمراجعة، ويمكنه الاستعانة بأحد أصدقائه في وضع الجدول لتشجيع بعضهما البعض على المذاكرة.

تقسيم الوقت

تقسيم الوقت بشكل واقعي: ينبغي على الطالب تقسيم وقته بين المذاكرة والمراجعة وفترات الراحة، مع الحرص على أخذ قسط كاف من النوم يُمكنه من الالتزام بجدول المذاكرة. حدد أولوياتك: من الضروري تحديد أولوياتك عن طريق وضع المواد الصعبة التي تحتاج وقت طويل للفهم والتركيز في بداية اليوم عندما يكون العقل نشط. تجنب المشتتات: عند البدء في استذكار الدروس، ينبغي عليك ترك المشتتات التي تصرف ذهنك عن التركيز، إذ يجب تجنب استعمال الموبايل أثناء المذاكرة مع تهيئة مكان هادئ ذو إضاءة جيدة يحفزك على المذاكرة.

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