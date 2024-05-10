نصائح للأمهات لتقليل التوتر عند أطفالهن قبل أداء الامتحانات

يشعر طلاب كثيرون ببعض التوتر في ليلة الامتحان، مما يؤثر على تركيزهم ويعرضهم للتشتيت، ويحدث الأمر بدرجات مختلفة عند كل شخص وذلك بسبب مروره بنفس التجربة عدة مرات، إلا أنّ طلاب المرحلة الابتدائية يخوضون تلك التجربة لأول مرة ما يجعلهم يشعرون بخوف شديد من الإخفاق في الامتحان وحصد درجات سيئة وعقاب أهاليهم لهم.

ونستعرض في السطور التالية، بعض النصائح لمساعدة الأطفال على التغلب على توتر الامتحانات، وفقًا لما ذكره دكتور جمال فرويز استشاري الصحة النفسية خلال حديثه لـ«الوطن».

يجب على الأمهات عدم الضغط على أطفالهن

وينصح «فرويز» الأمهات أنّ تبتعد عن الضغط على أطفالهن خلال ليلة الامتحان، إذ إنّ هذا الضغط يشكل تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الطفل مما يجعله مشتتًا غير قادر على التفكير بشكل صحي وسليم، وأضاف أنه يجب على ربات البيوت العمل على تهدئة ابنها وزرع الثقة فيه، وإخباره أنّ الهدف من الامتحان هو التجربة وليس الخوف: «الأمهات عليها عامل كبير في هدوء الأبناء قبل الامتحان، وبلاش يضغطوا عليهم علشان يركزوا».

إجراء امتحان للطفل في المنزل

وينصح استشاري الصحة النفسية أنّ تجري الأمهات امتحانا منزليا لأطفالهن مشابه للامتحان المدرسي؛ وذلك لخوض تلك التجربة قبل الدخول إلى لجنة الامتحان، حتى يكسرن داخله حاجز الخوف، إذ إن هذا الأمر يعمل على قلة التوتر عند الطفل بشكل كبير لشعوره بسهولة التجربة، وأنها لا تستدعي القلق الشديد كما يظن: «اعملي امتحان لابنك من البيت قبل ما يروح يمتحن في المدرسة علشان يتعود عليه وتكسري جواه الخوف، ولازم تشجعيه».