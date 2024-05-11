تحديث جديد لسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم السبت 11-5-2025 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك الرسمية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 12.61 جنيه للبيع، و12.63 جنيه للشراء.