سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري قبل موسم الحج

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10 مايو 2024، مقابل الجنيه المصري، استقراراً نسبياً خلال التعاملات اليومية، في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل نحو 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية المختلفة، وفقاً لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.59 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.55 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.67 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.69 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.