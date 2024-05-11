مدربة إسعافات: ضربة الشمس خطرة وتؤدي للوفاة.. تحذير من هذا الأمر

قالت الدكتورة آية علاء، مدربة إسعافات أولية في الهلال الأحمر المصري، إنَّ الحرارة الشديدة تؤدي إلى تعرق شديد وبعد فترة طويلة من كثرة فقدان الجسم للأملاح يحدث له إنهاك حراري، والفرق بينه وبين ضربة الشمس أن الأول يتحسن أما إذا سخن الجسم وتأثر الوعي لدرجة فقدان الوعي فهو أمر خطير، وتسمى «ضربة شمس».

الإجهاد الحراري وضربات الشمس كلاهما خطر على صحة الإنسان

وأضافت «علاء»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ الإجهاد الحراري وضربات الشمس كلاهما خطر على صحة الإنسان لكن الأخير أشد خطورة وتؤدي للوفاة، مٌشددة على أهمية عمل الإسعافات الأولية عند التعرض للحرارة المٌرتفعة والإغماء.

وتابعت: «ضربة الشمس مٌميتة وقد تؤدي للوفاة ولابد من نقل المصاب للمستشفى والاتصال بالإسعاف وبأسرع وسيلة مٌمكنة يتم تبريد الجسم إما من خلال كمادات الجسم أو النزول في الماء البارد، كما أن المجهود المٌستمر يُؤدي للتقلصات العضلية وهو مُؤلم وقد يُعطلك عند تأدية وظيفتك».

يجب الاحتفاظ بزجاجة مياه مع الفرد

ونصحت بالتعويض بسوائل والراحة في مكان ظل، ومٌمارسة تمارين الاستطالة أو الاسترتش لمقاومة الإجهاد العضلي، والسبب في الإجهاد أو الشد العضلي هو الإرهاق وفُقدان الجسم الأملاح، ولابد من الاحتفاظ بزُجاجة المياه مع الفرد بشكل دائم، ومحلول مٌعالجة الجفاف السائل سهلة الاستخدام والشرب منه كنوع من الوقاية والجلوس في أماكن الظل بعيداً عن أشعة الشمس الحارقة.