«معلومات الوزراء»: 10 نصائح مهمة لتجنب التعرض للإجهاد الحراري في فصل الصيف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ نصائح مهمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، نتيجة تسارُع وتيرة التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة، إذ تتزايد معدلات الإصابة بالإجهاد الحراري حال فقدان الجسم لكمية كبيرة من المياه والأملاح نتيجة التعرُّق الشديد أو حدوث الجفاف.

أبرز أعراض الإجهاد الحراري

وأوضح المركز، أن أبرز أعراضه تتمثَّل في: الشعور بالدوار والإغماء، إضافةً للصداع والقشعريرة، والإحساس بالإرهاق والغثيان والتقلصات العضلية، وانخفاض ضغط الدم، وتسارُع أو تباطؤ ضربات القلب، وهناك عدد من الفئات الأكثر عرضةً لمخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ومع بدء تزايد درجات الحرارة خلال فصلي الربيع والصيف، يقدم الإنفوجراف التالي مجموعة من النصائح لتجنب التعرض للإجهاد الحراري:

- تجنب التعرض للإجهاد الحراري في فصل الصيف:

- سيتعرض قطاع البناء والتشييد عالميًا لخسائر تقدر بنحو 19% من ساعات العمل، جراء التعرض للإجهاد الحراري بحلول عام 2030.

- 2.4 مليار دولار خسائر اقتصادية يتسبب بها الإجهاد الحراري بحلول عام 2030.

- القطاع الزراعي سيكون الأكثر تأثرًا بفقدان نحو 60% من ساعات العمل بحلول عام 2030.