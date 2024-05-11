مذكرة تفاهم بين «البترول» وكاربون ليميتس النرويجية لخفض انبعاثات غاز الميثان

وقّع «مركز التميز للتحول الطاقي» التابع لقطاع البترول، مذكرة تفاهم مع شركة كاربون ليميتس النرويجية المتخصصة في قياس انبعاث غاز الميثان وخفضه من صناعة البترول.

يأتي ذلك في إطار التوجه العالمي نحو الحفاظ على البيئة وتعظيم الموارد وتطوير استراتيجية التحول الطاقي، واتساقاً مع رؤية مصر 2030، وبرعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبي، والمهندس حسام أسعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبروم، وبنجامين هاريس عضو مجلس إدارة، وممثل شركة كاربون ليميتس النرويجية.

وجاء ذلك بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، وسفيرة النرويج هيلدا كليمتسدال والدكتور أحمد البلتاجي مدير قطاع المناخ والطاقة والنقل بالاتحاد الأوروبي، والدكتورة ثروت مقلد المدير الإقليمي «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكاتو كين ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» وممثلي البنوك الممولة وعدد من ممثلي السفارات ومن قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات القطاع ومسئولي مركز التميز للتحول الطاقى.

توقيع المذكرة خطوة جادة لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول

وتأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها كخطوة جادة تعكس تنفيذ استراتيجية قطاع البترول في مجال التحول الطاقي، وفي تطوير استراتيجية البترول والغاز منخفضة الكربون وإنشاء إطار للتعاون في مجال إزالة الكربون وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بصناعة البترول والغاز وقطاعات الطاقة.

وألقى المهندس علاء حجر كلمة أشاد خلالها بمركز التميز للتحول الطاقي مستعرضًا الجهود المبذولة من كافة الأطراف، لافتاً إلى ثقته في أن المركز سيكون بمثابة حجر أساس في تنفيذ استراتيجية قطاع البترول لتحقيق خفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وأكد المهندس علاء حجر أن الدولة المصرية تدعم بقوة التعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الدولية والشركات العالمية التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في مجال الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات بما يساعد على نجاح استراتيجيات الدولة لتكون أحد أهم الأسواق في هذا المجال ومركزا لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

وأشار إلى أن جهود تنمية الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات في قطاع البترول تعد جزءاً أصيلاً من توجه الدولة المصرية واستراتيجيتها لمواجهة التغير المناخي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الشركة النرويجية بعد استكشاف وتقييم الفرص الممكنة.

كما رحّب المهندس وائل لطفي، والمهندس حسام أسعد بالحضور مؤكدين أهمية اختيار شركة إنبي شريكا لشركة إيبروم في إطلاق مركز التميز للتحول الطاقي نظرًا لما تمتلكه إنبي من كوادر فنية متميزة في هذا المجال، وعلى التزامهما بدعم مركز التميز في انطلاقته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إطار المنهجية العلمية والعملية التي يعمل بها قطاع البترول.

وفي كلمته، أكد المهندس حسام أسعد أن هناك فرصاً كبيرة لتنفيذ مشروعات في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مصر، لافتاً إلى أهمية أهداف المركز الرامية إلى دعم كيانات الطاقة العامة والخاصة في مصر وأفريقيا لتصبح أكثر فعالية في استخدام الطاقة والاستجابة الذكية لقضايا كفاءة الطاقة.

وأكد أهمية التعاون مع شركة كاربون ليميتس الذي يعزز عملية التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون.

وصرح بنجامين هاريس بأن مصر تتمتع بمصادر طاقة متعددة ولذلك تلعب دورًا حيويا ليس فقط كبلد غني بالثروات؛ ولكن أيضًا كأحد العناصر الأساسية في مجال خفض الكربون وتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال، مؤكدا بذلهم قصارى جهدهم للتعاون في مجال تعزيز أنشطة التحول الطاقي في قطاع البترول المصري وتقديم حلول لمواجهة هذه التحديات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.