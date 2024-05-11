بعد انتهاء فترة مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.. ما مستقبل المعدن الأصفر؟

انتهت أمس الجمعة، 10 مايو، فترة العمل بقرار مد عمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، والخاص بمبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، ولم تعلن الحكومة بعد أي قرار يفيد تجديد هذه المبادرة لمدة زمنية جديدة، فما مستقبل الذهب في الفترة المقبلة؟

قالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إن المبادرة لها تأثير على المدى القريب والمدى البعيد، إذ أنها تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب المحلي، خاصة في ظل وقف عمليات استيراد الذهب، ولكن في ظل الوضع الحالي سيكون التأثير مختلفًا.

أسباب تراجع الذهب

وأضافت في تقرير لها أنه خلال الفترة الحالية تشهد تراجعًا واضحًا في الطلب على الذهب المحلي، هذا بالإضافة إلى انخفاض في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي، خاصة مع تزايد الواردات الدولارية لمصر إلى جانب تسعير الدولار في موازنة الدولة للعام المالي القادم عند 45 جنيهًا للدولار، الأمر الذي يضعف من سعر الدولار التحوطي المستخدم في تسعير الذهب.

وأوضحت أنه مع زيادة كميات الذهب في السوق المحلي فهذه العوامل قد تجبر سعر الذهب على التراجع على المدى القريب، وستكون مؤثر قوي وأساسي على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أنه خلال المؤتمر الأخير لمجلس الذهب العالمي الذي تم عقده في مصر، توقع ارتفاع صادرات الذهب المصرية خلال الفترة القادمة في ظل تزايد نشاط التعدين وارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية المصرية بسبب جودتها، وهو ما قد يؤثر على المعروض في السوق المحلي.