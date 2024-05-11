خلال 48 ساعة| أمطار وأتربة بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد «فيديو»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين يومي الأحد 12 مايو إذ تسجل درجة الحرارة العظمى من القاهرة 29 درجة، والإثنين 13 مايو تسجل القاهرة 28 درجة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وحول حالة الطقس الأيام المقبلة تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» فرص سقوط الأمطار خفيفة وتستمر لمدة 48 ساعة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في جنوب البلاد وتكون على فترات متفاوتة.

ظاهرة جوية تضرب المحافظات

ويستمر تأثير ظاهرة الرياح حتى يوم الجمعة 17 مايو وتكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً لاسيما في جنوب وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات الأيام المقبلة جاءت كالآتي:-

درجات الحرارة في المحافظات يوم الأحد 12 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة

درجات الحرارة في المحافظات يوم الإثنين 13مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة