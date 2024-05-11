حالة الطقس غدا.. سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

يسود غدا الأحد، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حـالة الطقس ليل غد وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأشار خبراء الأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح بأغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 29 - 18

العاصمة الإدارية 29 - 17

أكتوبر 30 - 16

بنها 29 - 16

دمنهور 29 - 16

وادي النطرون 28 - 16

كفر الشيخ 28 - 17

المنصورة 28 - 17

الزقازيق 29 - 17

شبين الكوم 29 - 16

طنطا 28 - 16

دمياط 24 - 17

بورسعيد 24 - 18

الإسماعيلية 30 - 17

السويس 29 - 17

العريش 25 - 16

رفح 24 - 15

رأس سدر 29 - 17

نخل 28 - 13

كاترين 27 - 11

الطور 33 - 19

طابا 29 - 18

شرم الشيخ 34 - 23

الإسكندرية 24 - 16

العلمين 24 - 15

مطروح 23 - 14

السلوم 23 - 13

سيوة 29 - 14

رأس غارب 33 - 21

الغردقة 34 - 22

سفاجا 33 - 22

مرسى علم 34 - 23

شلاتين 34 - 21

حلايب 33 - 21

أبو رماد 33 - 20

رأس حدربة 33 - 21

الفيوم 31 - 17

بني سويف 32 - 17

المنيا 33 18

أسيوط 35 -19

سوهاج 38 - 22

قنا 38 - 22

الأقصر 38 - 22

أسوان 40 - 24

الوادي الجديد 37 - 18

أبو سمبل 40 - 24