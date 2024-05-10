توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس حار خلال فترة النهار على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون مائل للبرودة في فترة الليل على شمال الصعيد وحتى شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد والاثنين، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على كافة الأنحاء وتكون مثير للأتربة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة السبت 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.