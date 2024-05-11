وصفة بـ 10جنيهات لشد الوجه والقضاء على التجاعيد.. السر في الصمغ العربي

الحصول على قناع يرطب ويشد التجاعيد من الأمور التي تبحث عنها السيدات، وخلال الفترة الأخيرة ظهر ماسك الصمغ العربي؛ وهو عبارة عن حبيبات صغيرة مثل الأحجار لها مفعول سحري على البشرة، ويباع الصمغ بـ10 جنيهات عند العطارين، ويمكن تحضير الوصفة بأكثر من طريقة أشهرها مع النشا، بحسب موقع«zena» المغربي.

طريقة استعمال الصمغ العربي للبشرة

لعمل ماسك الصمغ العربي، تضاف ملعقة صغيرة من النشا مع القليل من الماء، ثم إضافة المزيج إلى الصمغ ليتكون خليط لزج قليلًا.

ادهني البشرة به، ويترك حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر.

تحضير سائل الصمغ العربي:

قم بتحريك مسحوق الصمغ العربي في كوب واحد من الماء الساخن جدًا ولكن ليس لدرجة الغليان.

استمر في التحريك أو الخفق حتى يذوب المسحوق.

من الضروري تسخين خليط الماء حتى يذوب الصمغ.

طريقة أخرى لماسك الصمغ العربي:

الصمغ العربي «مسحوق أو حبيبات»، جهزي منها سائل بالطريقة السابقة.

النشا.

ماء دافئ.

الخطوات

اخلطي قناع الصمغ العربي مع كمية قليلة من النشا.

اسكبي مقدار قليل من الماء الدافئ على خليط الصمغ العربي والنشا، حتى يصبح خليط متجانس.

ضعي خليط الصمغ والنشا على الوجه بعد غسل الوجه جيدًا.

اتركي ماسك الصمغ العربي حتى يجف تمامًا.

اغسلي الوجه جيدًا في الماء البارد وتجفيفه جيدًا.

فوائد الصمغ العربي للبشرة:

له خواص كثيرة منها التالي: