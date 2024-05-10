ماسك دقيق الأرز والصبار لتفتيح البشرة وإزالة البقع.. حل سحري في دقيقة

البشرة هاجس يؤرق السيدات والفتيات اللاتي لديهن بقع أغمق من لون بشرتهن، بسبب ظهور الحبوب أو تعرضهن للشمس، أو لبعض بسبب العوامل الوراثية، ولا يعرف البعض أنهم يمكنهم التغلب على المشكلات باستخدام الماسكات الآمنة والطبيعية المنزلية، بدلًا من استخدام من مستحضرات التجميل التي لها آثار جانبية في بعض الأحيان على عدد من السيدات، بحسب موقع «style».

دقيق الأرز يعرف باحتوائه على مضادات الأكسدة، ويقلل من شيخوخة الجلد والأضرار الناتجة عن أشعة الشمس وكما يساهم في تفتيح لون البشرة، ويمكنك تحضير في المنزل في دقائق.

مكونات ماسك دقيق الأرز والصبار

3 ملاعق من دقيق الأرز الناعم.

ملعقتان صغيرتان من قلب صبار.

ماء بارد.

فرشاة ناعمة ونظيفة.

خطوات تطبيق ماسك دقيق الأرز والصبار

الخطوة الأولى: لعمل ماسك الأرز والصبار قومي بخلط المكونات في إناء حتى تحصلين على مزيج ناعم، ثم أغسلي بشرتك بشكل جيد، وضعي الماسك على بشرتك وهي نظيفة.

الخطوة الثانية: بعد وضع الماسك ركزي على المناطق التي تحتاج لعناية خاصة، واتركيه على بشرتك لمدة 10 لـ 15 دقيقة حتى يجف بشكل تمام، واشطفيه بالماء الفاتر ورطبيها بعدها بلطف.

كما يمكنك تكرار استخدام ماسك الأرز مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل