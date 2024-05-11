وظائف خالية في بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة في وظيفة مساعدين تنفيذيين، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل في البنوك والحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وبمرتبات تُناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف بنك القاهرة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل لخريجي كليات التجارة وما يُعادلها من شهادات، وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- الحفاظ على مراقبة دقيقة لجميع النفقات المتعلقة بميزانية مكتب التمثيل للتأكد من أن مكتب التمثيل يعمل ضمن الميزانية المعتمدة من بنك القاهرة.

- تتبع جميع النفقات الشهرية وحفظها والإبلاغ عنها بالتنسيق مع قسم الشؤون المالية في المكتب الرئيسي.

- التعامل الكامل مع جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بمكتب التمثيل التي تشمل إيجار المكاتب، والتأمين الطبي للموظفين، وتجديد الرخص التجارية، وسياسات التأمين، وتجديد تسجيل مرور المركبات، وتأمين المركبات، والخدمات اللوجستية للسفر، وتجديد الإقامة، واللوازم المكتبية، وفواتير المرافق والمدفوعات وما إلى ذلك.

- الاحتفاظ بنسخ من جميع سجلات النفقات ووثائق مكتب التمثيل بالترتيب وفي مكانها الصحيح لتلبية متطلبات التدقيق والامتثال مع كل من اللوائح المحلية.

- تحليل وتوقع أي زيادات متوقعة في النفقات لأي مراجعات للميزانية المستقبلية.

- إعداد ودعم التقارير الشهرية المقدمة إلى رئيس المكتب التمثيلي للحصول على ملخص النفقات للميزانية الفعلية مقابل الميزانية على أساس شهري ومنذ بداية العام لضمان المراقبة الدقيقة لنفقات التشغيل الشهرية.

- إدارة الحساب البنكي لمكتب Rep والتأكد من تتبع الرصيد والتمويل المناسب للحساب المصرفي بالتنسيق الوثيق مع قسم الشؤون المالي.

- التعامل مع جميع واجبات الموارد البشرية على سبيل المثال لا الحصر، وتحويلات الرواتب وخطابات الموارد البشرية وإصدار تأشيرات الإقامة.

- ترتيب جميع الخدمات اللوجستية لزيارات الإدارة العليا من المقر الرئيسي.

طريقة التقديم في وظائف بنك القاهرة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.