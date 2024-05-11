«الشباب والرياضة» تعلن عن عدة وظائف شاغرة.. 5 شروط للتقديم

نشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل وظائف شاغرة يمكن التقديم عليها في إحدى الشركات الخاصة.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، عن حاجة شركة سيرا لبيع التجزئة السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية لشغل عدد من الوظائف بها وهي كما يلي:

وظائف شاغرة

1. مشرفو مبيعات.

2. أخصائيو مبيعات.

3. مراقبو كاميرات.

متطلبات وشروط الوظيفة

1- أن يمتلك الشخص خبرة 5 سنوات في نفس المجال لوظيفة مشرف مبيعات.

2- أن يمتلك خبرة سنة بأقسام السجاد والمفروشات والأدوات المنزلية لـ وظيفة أخصائي مبيعات.

3- الحصول على مؤهل عالي مناسب.

4- السن لا يزيد عن 40 سنة لوظيفة مشرف مبيعات.

5- السن لا يزيد عن 35 سنة لوظيفة اخصائي مبيعات.

الحقوق والمميزات

يوجد سكن للمغتربين

ساعات العمل 9 ساعات

يوم راحة أسبوعية وإجازات بجميع أنواعها

تأمين اجتماعي وطبي

رواتب مجزية علي حسب الخبرة وعمولات ومكافآت مفتوحة على حسب المبيعات

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا ويمكن متابعة الوظائف المختلفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر.