وظائف شاغرة للشباب بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف بمركز شباب الحي العاشر بمدينة نصر.

يمكن التقديم على العديد من فرص العمل المتاحة، وفقا لما كشفت عنه الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فرص عمل

وتأتي فرص العمل المتاحة التي يمكن التقديم عليها كما يلي:

1- مشرف ممرات.

2- منسق ممرات.

3- بائع.

4- مشرف مخبوزات.

5- شيف مخبوزات.

6- مساعد شيف مخبوزات.

7- مشرف جزارة.

8- جزار.

9- بائع لحوم بلدي.

10- مٌشرف أجبان.

11- شيف أجبان.

12- بائع أجبان.

13- مٌشرف خضار وفاكهة

14- بائع خضار وفاكهة

15- مٌشرف كاشير

16- كاشير

17- محضر طلبات

18- مٌشرف مخزن

19- مٌنسق مخزن

20- مٌشرف استلامات

21- مٌوظف استلامات

22- فني صيانة تكييف وتبريد «ثلاجات»

23- منسق إعادة الطلب.

متطلبات وشروط الوظيفة

- مؤهل عالٍ – متوسط – فوق متوسط

- ذكور وإناث

- السن لا يزيد عن 40 سنة

الحقوق والمميزات

- تأمين طبي واجتماعي

- رواتب مجزية

- دورات تدريبية

- فرص للترقي

كيفية التقديم على فرص العمل

وعلى الراغبين في التقديم على فرص العمل، يُرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان في الميعاد المحدد.

https://forms.office.com/r/5PmsuTBLKg

العنوان: مركز شباب الحي العاشر مدينه نصر الاثنين 13 مايو من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساءا، للمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر.