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 إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

كتب:

محمد مجدي
05:44 م | السبت 11 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية؛ وذلك لتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية طبقًا للمعايير الدولية، ووقع البروتوكول اللواء أ ح طارق عبد العال سيد صالح مدير إدارة التعليم والتدريب المهني والدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.

يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب التكنولوجي والاستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة في تنفيذ التدريب العملي ومشروعات التخرج للمتدربين، بما يسهم في تحسين وتطوير الكوادر العلمية المصرية للتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل في ذلك المجال.

يأتي البروتوكول في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل في المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات. 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.