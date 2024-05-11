قبل ما تسافر المصيف.. اعرف أسعار الشقق والشاليهات والشواطئ بالإسكندرية

ينتظر المواطنون انتهاء موسم الامتحانات، للذهاب إلى المصايف، وخصوصًا الإسكندرية، لذلك يبحث كثيرون عن أسعار الشقق والشاليهات والشواطئ قبل السفر.

وخلال السطور القادمة تقدم «الوطن» متوسط أسعار الشقق والشاليهات والشواطئ بعروس البحر الأبيض المتوسط والتى تبدأ من 250 جنيه وتصل إلى 700 جنيه في اليوم، حسب المساحات وقرب الشقة أو الشاليه من شاطىء البحر إلى جانب مدة الحجز والتى كلما زادت ينخفض السعر.

تبدأ من 250 جنيهاً

يقول محمد أبو سمرة مدير مكتب عقاري وإيجار شقق وشاليهات مصيفية لـ«الوطن»: إن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى وحسب قربها من الشاطئ وعدد الغرف ومدة الإيجار وتبدأ من 250 جنيه، وكلما اقتربت من البحر يرتفع السعر، لكن الحد الأقصى لأسعار الشقق والشاليهات لا يزيد على 700 جنيه، أما الشاليهات فهي إما على البحر مباشرةً أو تبعد ما لا يزيد على 50 مترًا وتبدأ من 400 جنيه، حسب عدد الغرف، فهناك غرفتان، ويوجد ثلاث غرف إلى جانب الصالة والمطبخ والحمام وأعلى سعر للشاليهات هو 800 جنيه فى اليوم.

أسعار دخول الشواطئ

وحددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أسعار تذاكر دخول الشواطئ والتى جرى تقسيمها لعدة فئات منها شواطئ مجانية وأخرى تتراوح سعر تذكرة الدخول بين 5 و 10 جنيهات و15 جنيهًا، بينما يصل سعر تذكر دخول الشواطئ السياحية لـ 25 جنيهًا للفرد، وتقدم جميع الشواطئ للمصطاف شمسية وكرسي، والحمامات مجاناً.

وتضع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة محمد عبد الرازق رئيس الإدارة أرقام تليفونات للشكاوى فى جميع الشواطئ في حالة وجود أي شكوى أو زيادة في الأسعار المعلنة على بوابة الدخول لكل شاطئ في مكان ظاهر إلى جانب تواجد المشرفين على جميع شواطئ الإسكندرية لمنع الاستغلال.