رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة والفيوم الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة العربية المفتوحة والأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عرفة ناصف، الأستاذ بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة بالجامعة.

انعقاد لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ

هذا وقد رحب رئيس الجامعة، بالدكتور جلال مصطفى السعيد، والدكتور محمود أبو النصر، وأهدى لهم درع جامعة كفر الشيخ تقديراً لجهودهم، كما رحب بأعضاء لجنة اختيار عميد كلية الهندسة، مُتمنياً لهم دوام التوفيق، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الاستماع إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين

وصرح رئيس الجامعة، أنّ اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.