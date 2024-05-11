8 معلومات عن هتان السيف.. أول سعودية تشارك بدوري الفنون القتالية للمحترفين

إنجاز كبير حققته السعودية هتان السيف، في دوري الفنون القتالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «PFL»، والذي انطلق أمس في الرياض، وذلك بعد الفوز على نظيرتها المصرية.

وتعد هتان السيف، أول فتاة سعودية تشارك في المسابقة بشكل عام، لتصبح رائدة فنون القتال المختلطة.

معلومات عن هتان السيف

بحث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن هوية هتان السيف بعد فوزها في دوري الفنون القتالية للمحترفين، ونتيجة لذلك نوضح كافة المعلومات عنها وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن»:

- تبلغ من العمر 22 عاما.

- تعد أول مقاتلة في رياضة الفنون القتالية المختلطة بالمملكة.

- عاشت طفولة صعبة بسبب فقدان والدها عندما كانت تبلغ 10 سنوات.

- تعشق الفنون القتالية.

- عانت من الاكتئاب خلال سنوات مراهقتها.

- حصلت على ألقاب عديدة في الألعاب القتالية العالمية والألعاب السعودية، والبطولة العالمية للاتحاد الدولي لجمعيات المواي تاي.

- واجهت صعوبات في بداية ممارسة اللعبة.

يذكر أن مواجهات التصفيات القادمة ستقام في جدة خلال شهر يوليو القادم، فيما تستضيف الرياض المواجهات النهائية في شهر نوفمبر القادم.

أنواع الفنون القتالية

تتنوع الفنون القتالية، ومنها التايكوندو، وهو نظام يُظهر طرق تعزيز الروح وأسلوب الحياة، ويكون ذلك من خلال تدريب الجسم والعقل، وهناك الكاراتيه وهو فن قتالي ياباني غير مسلح، يتم فيه استخدام الركل والضرب والصد الدفاعي بالأذرع والأرجل.

الملاكمة، وتعد أحد أنواع الفنون القتالية، وهي عبارة عن رياضة قتالية للهواة والمحترفين، وتعتمد على الهجوم والدفاع بقبضات اليد، وعادة يرتدي الملاكم قفازات مبطنة.