ياسين تشويكو الحارس الشخصي لـ«ميسي» يعود للواجهة.. محترف في الفنون القتالية

وصلت الحافلة التي تقل فريق إنترميامي الأمريكي إلى ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت» بمدينة لوس أنجلوس الذي يستضيف مباراة الإنتر بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز ولوس أنجلوس جالاكسي في إطار مبارات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

وكعادة ليونيل ميسي عند انتقاله أو سفره للعب مع ناديه إنتر ميامي في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، يصطحب معه حارس الشخصي الذي يدعى ياسين تشويكو، الذي ارتفعت شعبيته بعد انتشار حمايته اليقظة للبرغوث الأرجنتيني.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، لحظات نزول ليونيل ميسي من حافلة فريق إنتر ميامي عقب وصولها إلى ملعب المباراة، وتبعه ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني المخضرم.

صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، من جانبها، قالت إن ياسين تشويكو الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، جندي سابق في البحرية الأمريكية، الصحيفة البريطانية نقلت عن مواقع رياضية أن الحارس محترف في الفنون القتالية المختلطة، كان جنديًا سابقًا في قوات البحرية الأمريكية خدم في العراق وأفغانستان.

Messi and @LuisSuarez9 have arrived in enemy territory. @InterMiamiCF visits @LAGalaxy at 9pm ET.



#MLSSeasonPass: https://t.co/2jEHDlSMFb pic.twitter.com/z4qSyTbWLa