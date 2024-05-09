قصة «إسلام» تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.. أهالي الإسكندرية أنقذوا مطعمه

تخرج في كلية الألسن قسم الأسباني، وبات يتقن اللغة التي جعلته يعمل بالترجمة، لم يمكث فيها إلا عامين فقط، حتى انتقل إلى مجال «الإتش آر»، ووصل إلى درجة مدير، ولكنه قرر فجأة ترك عمله للمرة الثانية، وتدشين مطعم لـ«البرجر»، لكن انقلب حاله رأسًا على عقب وكاد أن يغلق مشروع إسلام مبارك البالغ 40 عامًا، لكن جدعنة أهالي اسكندرية أنقذته من الخسارة.

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت صورة «إسلام» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء العمل داخل مطعمه الموجود بالإسكندرية، مرتديًا ملابس «الشيف»، ومكتوبًا على الصورة المشكلة التي يعاني منها، وهي ضعف الإقبال لدرجة أنه لا يبيع أكثر من 10 طلبات يوميًا.

إسلام: «مكانش معايا فلوس للتسويق»

يروي «إسلام» تفاصيل ما حدث معه لـ«الوطن» قائلاً: «مكانش معايا فلوس للتسويق اللي بيحتاج حوالي 5 آلاف جنيه في الشهر، علشان كده مكنش في أي إقبال على المطعم، ولما حاولت أتواصل مع بلوجرز، طلبوا فلوس كتير بتوصل لـ 30 ألف جنيه، فنشرت على الفيسبوك علشان الناس تجرب الأكل».

الإقبال على مطعم «إسلام» بالزبائن

بعد انتشار صورة «إسلام» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انقلب الحال رأسًا على عقد، واكتظ المطعم بالزبائن الذين أتوا لتجربة الطعام، وبات الشاب ينتج حوالي 50 طلبًا، ويعمل معه 4 أشخاص، بعدما كان يقف بمفرده، لينجح أهالي الإسكندرية في إنقاذ المشروع الذي افتتح منذ عام، من الفشل وخسارة الأموال.

يقول «اسلام» في تصريحاته: «لم أتخيل إن الناس تيجي بالطريقة دي، وفعلاً بعد ما كنت هخسر، المحل بقى مليان زباين».