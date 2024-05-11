الكليات المطلوبة للتقديم في وظيفة معلم مساعد بالمنيا.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا عن الكليات التي يجوز لخريجيها التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد مادة، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تعيين 18886 معلمًا مساعدًا في جميع محافظات الجمهورية.

شروط التقدم بوظيفة معلم مساعد

-أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في إحدى الكليات الموضحة أدناه.

-أن يكون التقدم فقط على المادة المتوافقة مع التخصص الثابت بالمؤهل.

-أن يجتاز المتقدم الاختبارات المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوي

-كلية الآداب.

-كلية التربية (أساسي عام / خاصة / أزهر).

-كلية دار العلوم.

-كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) جامعة الزقازيق.

-كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

-كلية الألسن.

-كلية اللغات والترجمة.

-كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء.

-كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية).

-التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم / تخصص حاسب آلي / شعبة إعداد معلم الحاسب الآلي).

-كلية اللغة العربية (الشعبة العامة).

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية).

-كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة).

-كلية الدراسات الإنسانية.

-كلية العلوم (كافة التخصصات عدا الفلك والأرصاد الجوية).

-كلية الهندسة (تخصص حاسبات).

-كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها.

-كلية نظم المعلومات الإدارية- قسم نظم المعلومات الإدارية.

كليات التي لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي

-كليات التربية (جميع الأقسام).

-كليات رياض الأطفال.

-أقسام رياض الأطفال بكليات التربية النوعية.

-المعاهد العليا للمعلمين والمعلمات.

وذكر بيان تعليم محافظة المنيا، أنه يتعين على المتقدمين من خريجي الكليات التي تتطلب الحصول على دبلوم تربوي إرفاقه، وإلا سيتم رفض الطلب، ويمكن للراغبين في التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد مادة التوجه إلى إدارة التربية والتعليم التابعين لها مصطحبين معهم جميع المستندات المطلوبة.