مبادرة «أزرع» تشجع فلاحي المنيا على التوسع في زراعة فول الصويا

قال المزارع حجاج حسني من المنيا، ازدياد اهتمام المزارعين في مختلف قرى مركز المنيا بزراعة فول الصويا، خاصة بعد ارتفاع أسعاره في الآونة الأخيرة، فضلا أنه يتمتع بأهمية كبيرة في قطاعي الزيوت والأعلاف.

مبادرة «أزرع» شجعت المزارعين على التوسع في زراعة فول الصويا

وأشار حسني إلى أن مبادرة «أزرع» التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي، لعبت دورًا هامًا في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة فول الصويا، من خلال تقديم حزمة من التدخلات والدعم، شملت التعاقد معهم على شراء المحصول بأسعار عادلة.

ويُعدّ فول الصويا من المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، مثل صناعة الزيوت والسمن النباتي، إضافة إلى استخدامه في إنتاج الأعلاف الحيوانية.