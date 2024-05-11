شون وصوامع المنيا تستقبل 178 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 178 ألف طن و273 كيلو جراما من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة كافة للتوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذ ا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

متابعة أعمال لجان فرز واستلام الأقماح

ووجه محافظ المنيا، مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده، وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

تحديد نوعية الأقماح الموردة

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ يوم 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة، لتحديد نوعية الأقماح الموردة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدا متابعة التقارير كافة الخاصة بأعمال التوريد، للاطمئنان على الكميات التي يجري توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.