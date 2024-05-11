محافظ المنيا: تكثيف حملات التقصي الوبائي لتحقيق النمو في الثروة الحيوانية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة مهتمة الثروة الحيوانية والداجنة، وتعمل على زيادة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف حملات التقصي الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية بجميع مراكز المحافظة لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

حملة للتقصى الوبائي النشط بمراكز المنيا

وفي هذا السياق، قامت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، بحملة للتقصى الوبائي النشط والتوعية بالأمراض الوبائية والمعدية للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت عن طريق (وحدة الإبيديميولجي – إدارة الوقاية - إدارة الإرشاد) بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالمنيا، حيث تم على خلال 5 أشهر إجراء التقصي والتحري في (52 قرية) بمراكز المحافظة، وتم مناظرة (256٠ بقرة - 652 جاموسة - 871 أغنام - 731 ماعز -54 دواب - 2885دواجن) وتم سحب العينات اللازمة للفحص المعملي بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنيا لإجراء الاختبارات التشخيصية المعملية وتم عقد 160 ندوة إرشادية للتوعية بخطورة مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منه.

توفير كافة أوجه الدعم الفني للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال مدير المديرية، أن هذه الحملات تأتى في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتقصي عن الأمراض الوبائية واكتشافها كخط دفاع أول ضد انتشار الأمراض الوبائية، وحفاظًا على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والنهوض بها وصحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن المديرية تبذل جهدها للتقصي والتتبع للاكتشاف المبكر لأي بؤرة مرضية والسيطرة عليها بأسرع وقت بالتوعية الإرشادية والتحصين والرش لجميع الحيوانات وأخذ العينات اللازمة وإرسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان للفحص المعملي.

وفى سياق متصل، أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا على تنفيذ حملات للتفتيش والمرور على عدد من قرى المراكز من خلال لجان مشكلة من مديريتى الطب البيطرى والزراعة لحصر الثروة الحيوانية 2024 م و أخذ عينات عشوائية لتحديد احتياجاتها بكل دقة من لقاحات و أمصال و قوافل بيطرية وتوفير كافة أوجه الدعم الفنى للحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتا إلى انه تم المرور خلال اليومين الماضيين على قرى مراكز (مطاي وسمالوط وأبو قرقاص والمنيا).