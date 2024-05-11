«تعليم المنيا» تنشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. تبدأ 10 يونيو المقبل

نشرت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 لمحافظة المنيا، المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، التي ستبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو بامتحان «التربية الدينية والوطنية» لجميع الشعب وتنتهي يوم السبت 20 يوليو بامتحان «الديناميكا» لشعبة الرياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول

وبحسب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 محافظة المنيا سيكون كالتالي:

- الاثنين 10 يونيو 2024.. امتحان التربية الدينية من 9 صباحا إلى 10:30 صباحا لجميع الشعب، ومادة التربية الوطنية من 11 صباحا إلى 12:30 مساء لجميع الشعب.

- الأربعاء 12 يونيو 2024.. امتحان الاقتصاد من الساعة 9 إلى 10:30 صباحا، لجميع الشعب، الإحصاء من الساعة 11 إلى 12:30 مساء لجميع الشعب.

- السبت 22 يونيو 2024.. من الساعة 9 : 12 امتحان اللغة العربية لجميع الشعب.

- الثلاثاء 25 يونيو.. من الساعة 9 إلى 11 صباحا، امتحان اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب.

جدول امتحانات الثانوية العامة محافظة المنيا

-السبت 29 يونيو.. من الساعة 9 إلى 12، امتحان الفيزياء للشعبتين العلوم والرياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 يوليو.. من الساعة 9 إلى 12 مساء، امتحان اللغة الأجنبية الأولي لجميع الشعب.

-السبت 6 يوليو.. من الساعة 9 إلى 12 مساء، امتحان الكيمياء للشعبين العلوم والرياضيات، والجغرافيا للشعبة الأدبية.

-الأربعاء 10 يوليو.. من الساعة 9 إلى 12، امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ومن الساعة 9 إلى 11، الجبر والهندسة الفراغية لشعبة رياضة.

-السبت 13 يوليو، من الساعة 9 إلى 11، امتحان التفاضل والتكامل لشعبة رياضيات.

-الأربعاء 17 يوليو.. من الساعة 9 إلى 12 امتحان الأحياء لشعبة العلوم، الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ومن الساعة 9 إلى 11 امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات.

-السبت 20 يوليو.. من الساعة 9 إلى 11، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات.