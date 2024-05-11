«حياة كريمة»: إنشاء مشروعات رياضية بـ8.7 مليون جنيه للشباب في سوهاج (صور)

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق نهضة شبابية تعليمية ورياضية، إذ جرى إنجاز مشروعات تطويرية شاملة في هذا القطاع، ما أدى إلى تحول المراكز الشبابية إلى منارات تنير طريق الشباب نحو التميز في مختلف المجالات.

جهود حياة كريمة في القطاع الشباب والرياضة

يأتي ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بأهمية مراكز الشباب والتي تساهم في صقل مواهبهم العقلية والجسدية وتحفزهم على تحقيق الإنجازات في الألعاب المختلفة.

فعملت مؤسسة حياة كريمة على إحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية المختلفة في محافظة سوهاج؛ إذ أوضحت المبادرة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك التطورات الملموسة التي حققتها حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة سوهاج.

مشروعات رياضية بتكلفة تزيد على 8 ملايين

وعملت حياة كريمة على إنشاء مشروعات مختلفة بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين و760 ألفا و560 جنيها، استفاد منها أكثر من 339 ألف شاب.

وتضمنت المشروعات إحلال وتجديد مراكز الشباب، وإنشاء ملاعب نجيل صناعي، وتحديث المباني الإدارية.

وتشمل المشروعات الجديدة إنشاء ملاعب خماسية وحمامات سباحة، وتطوير المباني الإدارية، ما يعكس التزام عضو التحالف الوطني بتحسين البنية التحتية الرياضية والإدارية للشباب.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية للشباب في مصر.