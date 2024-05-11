طرق الوقاية من الإصابة بالقولون العصبي.. ابتعد عن هذه العادات

القولون العصبي من الأمراض المُزمنة، التي تُؤرق حياة الإنسان، لما يُسببه من ألم وإرهاق، ويؤثر على الأمعاء الغليظة بشكل رئيسي، ونستعرض في التقرير التالي، طرق الوقاية من الإصابة بالقولون العصبي.

عادات غير سليمة تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي

هناك العديد من العادات غير السليمة يسير عليها الأشخاص، دون أن يُدرك مخاطرها على الصحة، وخاصة القولون، وتعد من أبرز تلك العادات هي تناول الأطعمة التي يصعب فيها الهضم، مثل الأطعمة المقلية، بالإضافة إلى الإكثار من تناول البقوليات، وفق ما أوضحه الدكتور طارق بحري، استشاري أمراض الباطنة، مشيرًا إلى أنه يجب الاعتدال في تناول تلك الأطعمة، بينما الأشخاص المصابين بالقولون يبتعدون تمامًا عن تناولها.

وأوضح «بحري»: تُعد الحالة المزاجية للشخص، هي السبب الرئيسي للإصابة بالقولون العصبي، إذ يرسل العصب الحائر إشارات له، نتيجة تعرض الشخص لأي نوع من الضغوط العصبية مثل «التوتر، القلق، الحزن، قلة النوم والتركيز الذهني لفترات طويلة دون راحة»، مما ينتج عنها تقلصات شديدة بالبطن.

طرق الوقاية من الإصابة بالقولون

وأوضح طارق بحري، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه لابد من التنفيس عن الغضب أو العصبية، أو التخلص من تلك الضغوط المختلفة في أي شي مثل ممارسة التمارين الرياضية، أو تمارين التنفس، وهذه تُعد من أبرز طرق الوقاية من القولون العصبي.

ووفق هيئة الدواء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن أعراض القولون العصبي تتمثل في ألم أسفل البطن، وانتفاخات وغازات، واضطرابات في حركة الأمعاء، وجود مرارة في الفم، شعور بالمغص، وحدوث ألم في المعدة عند تناول الطعام.